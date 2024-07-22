في التوقيت القاتل.. الجونة يتعادل مع الإسماعيلي

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

صورة تقرير الإسماعيلي ضد الجونة

تعادل الإسماعيلي مع الجونة بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإسماعيلية بالجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد دسوقي هدف الإسماعيلي الوحيد، بينما أحرز أشرف مجدي هدف الجونة.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 32 في المركز الـ 14، كما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 33 في المركز 13.

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أحداث المباراة

خالد النبريص أهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 13 ولكن اتضح وجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 27 سجلها محمد دسوقي بنجاح.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي ومع بداية الشوط الثاني حصل الجونة على ركلة جزاء ولكن تم إلغائها بسبب وجود حالة تسلل.

وأحرز عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 67 ولكن أيضا أغلي الهدف بعد العودة لتنقية الفيديو بسبب تسلل.

وتمكن أشرف مجدي من إدراك التعادل للجونة في الدقيقة 84 بعد ارتباك داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ليتابع الكرة في الشباك.

وحصل عبد الجواد محمد على ركلة جزاء في الدقيقة 92 لعرقلة باسم مرسي المنفرد بالمرمى ليحتسب الحكم ركلة حرة نفذها عبد الرحمن مجدي ولكن تصدى لها الحارس صبحي سليمان.

كما حصل عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي على بطاقة حمراء في الدقيقة 97 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة ضد بلدية المحلة يوم الخميس 30 يوليو، بينما يلتقي الجونة مع الزمالك يوم الجمعة 2 أغسطس.

الإسماعيلي الجونة الدوري المصري الممتاز
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