مدير دورتموند غاضبا: الصحافة تعلن كل يوم رحيل أحد اللاعبين

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

لارس ريكن

عبر لارس ريكن مدير نادي بوروسيا دورتموند عن غضبه بسبب ما يتم نشره من قبل الصحافة الألمانية بشأن مستقبل بعض لاعبي فريقه.

وحسب التقارير الإخبارية فهناك مفاوضات من قبل نادي يوفنتوس مع كريم أديمي ومفاوضات ميلان مع نيكلاس فولكروج.

وقال ريكن لموقع رور ناشريشتين: "لم نفتح الباب أبدا لرحيل أديمي بالنسبة لنا، بقائه ليس مشكلة على الإطلاق".

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واختتم "كل يوم هناك اسم في الصحافة من المفترض أنه يريد الرحيل وكم سنكسب من أموال".

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الأسبوع الماضي ضم سيرهو جويراسي هداف شتوتجارت.

جويراسي وقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

ودفع دورتموند 17.5 مليون يورو لشتوتجارت، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حسب العديد من التقرير.

يذكر أن الصفقة كانت على وشك الفشل بسبب إصابة المهاجم الغيني التي منعته من عبور الكشف الطبي بنجاح قبل أيام.

ويدرب نوري شاهين دورتموند حاليا خلفا لإيدن تيرزيتش الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من ريال مدريد.

الدوري الألماني بوروسيا دورتموند لارس ريكن نيكلاس فولكروج كريم أديمي
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