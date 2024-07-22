أولمبياد باريس - ليبرون جيمس يحمل علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 19:15

كتب : عمرو عبد المنعم

ليبرون جيمس

وقع الاختيار على ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز وقائد منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة، لحمل علم أمريكا خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد باريس مساء يوم الجمعة المقبل في منطقة نهر السين بالقرب من برج إيفيل في العاصمة الفرنسية.

وتقرر أن يحمل ليبرون جيمس علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح، وهو الذي فاز بالميدالية الذهبية مع منتخب كرة السلة الأمريكي مرتين من قبل.

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ويدخل منتخب أمريكا لكرة السلة أولمبياد باريس بفريق الأحلام الجديد بقيادة كل من ليبرون جيمس وستيفن كيري.

بالإضافة إلى كوكبة أخرى من النجوم على رأسها كيفين دورانت وجويل إمبيد وجايسون تايتوم وديفين بوكر وجرو هوليداي وغيرهم من نجوم NBA.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس يوم الأربعاء بمنافسات كرة القدم.

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