خبر في الجول - الأهلي يتفق مع السولية على تجديد تعاقده

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع عمرو السولية لاعب فريق كرة القدم على تجديد تعاقده لمدة موسم.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وعلى FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع السولية على تجديد تعاقده في الموسم المقبل 2024-2025.

وذلك بعد نهاية تعاقده الذي ينتهي مع الموسم المحلي الجاري.

وسيصل راتب السولية في الموسم الجديد مع الأهلي إلى 13 مليون جنيه وفقا للاتفاق الذي تم بين الطرفين.

ويغيب عمرو السولية عن الأهلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة.

وانضم عمرو السولية البالغ من العمر 34 عاما لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

ومع الأهلي فاز السولية بالدوري المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات، والسوبر المصري 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر 4 مرات، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات.