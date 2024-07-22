رغم العروض السعودية.. مانشستر سيتي غير قلق بشأن استمرار دي بروين

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 19:00

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

كشفت شبكة سكاي سبورتس موقف نادي مانشستر سيتي تجاه مستقبل كيفن دي بروين لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اللاعب البلجيكي بالانتقال إلى الدوري السعودي حسب التقارير الإخبارية.

وأفادت الشبكة أن النادي الإنجليزي يظل غير قلق بشأن مستقبل دي بروين وسط اهتمام من أندية الدوري السعودي.

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اللاعب البالغ من العمر 33 عاما قال أثناء بطولة يورو 2024 إنه سيستمر مع الفريق الموسم المقبل.

وقبل دور الـ16 من البطولة قال لصحيفة بلجيكية: "قرأت العديد من الأخبار عن انتقالي لكني لم أتحدث مع أي شخص".

واختتم "من الصعب تحديد وجهتي المقبلة، سأجلس مع إدارة سيتي خلال الأشهر المقبلة".

وأثار دي بروين الجدل من قبل حول مستقبله بعدما أعلن انفتاحه للانتقال إلى الدوري السعودي بسبب الراتب الكبير الذي من الممكن أن يحصل عليه.

وانضم دي بروين إلى سيتي قادما من صفوف فولفسبورج في صيف عام 2015.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما مع سيتي 382 مباراة سجل خلالهم 102 هدف وصنع 170 آخرين.

وفاز دي بروين مع سيتي ست مرات ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما للدرع الخيرية، وخمس مرات لكأس الرابطة الإنجليزية، ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي الدوري السعودي بلجيكا
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