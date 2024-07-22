"سنواصل الحلم معا".. أولمبياكوس يجدد عقد الكعبي

أعلن نادي أولمبياكوس تجديد عقد أيوب الكعبي لاعب الفريق لمدة عامين.

أيوب الكعبي النادي : أولمبياكوس أولمبياكوس

وصنع المهاجم المغربي التاريخ مع الفريق اليوناني الموسم الماضي.

وكتب أولمبياكوس عبر حسابه "كافحنا وانتصرنا وغزونا معا، والآن سنواصل الحلم معا، أيوب الكعبي جدد عقده مع أولمبياكوس".

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ @AyoubElKaabi #Olympiacos #ElKaabi #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/g2ObJ3JWsq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 22, 2024

أولمبياكوس اليوناني حصد أول ألقابه الأوروبية في تاريخه بالفوز على فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 1-0 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الثالثة بمباراة أقيمت في ملعب أيك أُثينا باليونان.

المباراة ظلت معقدة حتى جاءت الدقيقة 115 ليسجل أيوب الكعبي هدفا قاتلا برأسية بعدما حوّل عرضية سانتياجو هييزي في الشباك.

احتفل اليونانيون لثواني لكن عم الصمت اليونان بأكملها لمدة 4 دقائق في انتظار تأكيد صحة الهدف من تقنية الفيديو، وأعلن الحكم صحة الهدف لتعم الأفراح اليونان وبيرايوس بلقب يوناني احتاج بطل عربي مغربي.

أولمبياكوس اليوناني حصد أول ألقابه الأوروبية في تاريخه بالفوز على فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 1-0 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الثالثة بمباراة أقيمت في ملعب أيك أُثينا باليونان.

المباراة ظلت معقدة حتى جاءت الدقيقة 115 ليسجل أيوب الكعبي هدفا قاتلا برأسية بعدما حوّل عرضية سانتياجو هييزي في الشباك.

احتفل اليونانيون لثواني لكن عم الصمت اليونان بأكملها لمدة 4 دقائق في انتظار تأكيد صحة الهدف من تقنية الفيديو، وأعلن الحكم صحة الهدف لتعم الأفراح اليونان وبيرايوس بلقب يوناني احتاج بطل عربي مغربي.

أيوب الكعبي رفع رصيده في البطولة لـ 11 هدفا كأفضل هداف في البطولة.

وأصبح الكعبي أكثر لاعب عربي يسجل أهدافا أمام نفس الخصم (أستون فيلا) في دور إقصائي من مسابقة أوروبية برصيد 5 أهداف بعد حسام حسن في 1991 (4 أهداف مع نيوشاتل ضد سيلتك).

وأصبح المغربي أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من المسابقات الأوروبية برصيد 16 هدفا(5 في الدوري الأوروبي و11 في دوري المؤتمر). محطما رقم محمد صلاح في موسم 2017-18 مع ليفربول برصيد 10 أهداف.

وعادل رقم راداميل فالكاو هداف بورتو في 2011-12 بالدوري الأوروبي، بتسجيل 5 أهداف في نصف نهائي مسابقة أوروبية.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما على لاعب العام في فريقه وكذلك في الدوري اليوناني