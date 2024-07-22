لعبة في الجول – أولمبياد باريس.. اختبر قدراتك في تحدي السباحة

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

صورة لعبة تحدي السباحة

تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام الجاري 2024 في باريس عاصمة فرنسا.

ومن أهم الألعاب في الأولمبياد هي السباحة وما بها من تحديات مختلفة.

وإذا كنت من محبي السباحة فيقدم لكم FilGoal.com لعبة تحدي السباحة في أولمبياد باريس.

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أولمبياد باريس تحدي السباحة لعبة في الجول
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