الصفقة السادسة.. تشيلسي يعلن التعاقد مع الأمريكي ويلي

أعلن نادي تشيلسي التعاقد مع كاليب ويلي لاعب أتلانتا يونايتد الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ ويلي 19 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن تشيلسي تعاقد مع ويلي مقابل 8.5 مليون جنيه استرليني.

ووقع ويلي على عقد حتى 2030 مع إمكانية تمديده لعام إضافي.

وشدد رومانو أن اللاعب سيخرج على سبيل الإعارة بشكل مباشر إلى فريق ستراسبورج الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر الأمر ذاته مع البرازيلي أندري سانتوس الذي سيذهب إلى ستراسبورج على سبيل الإعارة.

ويملك تود بويلي نادي ستراسبورج أيضا ولذلك سيخرج الثنائي حتى يحصل على فرصة اللعب بشكل دائم وبنفس الطريقة التي سيتبعها إنزو مارسيكا المدرب الجديد للفريق اللندني.

وأتم تشيلسي حتى الآن 6 صفقات وهم كيران دوسبري هول من ليستر سيتي وأوماري كيليمان من أستون فيلا وريناتو فيجا من بازل.

بالإضافة إلى مارك جويو من برشلونة وتوسين أدارابيويو.