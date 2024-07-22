برشلونة: أراوخو خضع للعملية الجراحية بنجاح

أفاد نادي برشلونة بأن العملية الجراحية التي خضع لها مدافعه رونالد أراوخو كللت بالنجاح.

وذكر النادي أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكان برشلونة قد ذكر قبل أسبوع، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة أراوخو في وتر العضلات الخلفية للفخذ الأيمن.

بينما ذكرت جريدة سبورت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب حتى ديسمبر المقبل.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال مواجهة أوروجواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وفقا لجريدة أس فإن الإصابة هي نفسها تعرض لها أراوخو خلال الموسم الماضي وكان من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة شهرين عن الملاعب.

وكان منتخب أوروجواي قد فاز على البرازيل في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

قبل أن يخسر منتخب أوروجواي في نصف النهائي ضد كولومبيا.