مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا صحة لاقتراب التعاقد مع بابافاسيليو

نفى الاتحاد السكندري اقتراب نيكوديموس بابافاسيليو من قيادة الفريق.

وكان الاتحاد السكندري قد عيّن أحمد ساري الشهر الماضي بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم خلفا لطارق العشري.

وقال مصدر من نادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "غير صحيح اقتراب بابافاسيليو من قيادة الفريق".

وأوضح "لم نستقر حتى الآن على التعاقد مع مدرب مصري أو أجنبي من الأساس".

واختتم المصدر تصريحاته "سيتم تقييم الموقف من مجلس الإدارة أولا ثم دراسة السير الذاتية المختلفة".

وانتشرت أنباء عن اقتراب بابافاسيليو من قيادة الاتحاد السكندري.

ولم يتعاقد بابافاسيليو مع أي فريق منذ رحيله عن البنك الأهلي في نهاية أكتوبر الماضي.

وخاض المدرب القبرصي ثلاث تجارب تدريبية في مصر.

إذ تولى قيادة وادي دجلة في فبراير 2020 لمدة عام.

كما تواجد مع غزل المحلة من سبتمبر 2022 وحتى يناير 2023.

بينما تجربته الأكبر كانت مع البنك الأهلي من يناير 2023 وحتى أكتوبر من نفس العام وقاد خلالها الفريق في 27 مباراة.