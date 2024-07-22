اتحاد جدة يضم مهاجم الهلال

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

صالح الشهري - السعودية - الأرجنتين

أعلن اتحاد جدة يوم الاثنين تعاقده مع صالح الشهري مهاجم الهلال السابق.

وانتقل اللاعب إلى النمور في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع الهلال بنهاية الموسم الماضي.

وكشف النادي عن الصفقة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة اتفق مع الشهري، على ضمه لمدة 3 مواسم، مقابل 16 مليون ريال.

وسيكون صالح الشهري، ثاني صفقات اتحاد جدة هذا الصيف، بعد التعاقد مع حسام عوار قادما من روما.

ورحل الشهري - 30 عامًا - عن الهلال بعد 5 أعوام قضاها في صفوفه.

وكان الشهري قريبا من الانتقال إلى نادي الاتفاق في الأيام الماضية، قبل أن يتفق مع اتحاد جدة.

وبدأ الشهري مسيرته مع أهلي جدة عام 2012، انتقل بعدها إلى بيرامار البرتغالي على سبيل الإعارة في أبريل 2012، قبل أن يعود إلى أهلي جدة الذي أعاره إلى الرائد ليتألق برفقة الأخير.

والتحق الشهري بصفوف الهلال في أغسطس 2019 ومثله في 139 مباراة، أحرز خلالها 24 هدفًا وصنع 6.

وحقق الشهري بالقميص الأزرق العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، وأبرزها دوري أبطال آسيا 2021

يذكر أن اتحاد جدة أعلن ضم معاذ فقيهي قادما من الهلال.

وانضم فقيهي الذي يشغل مركز الظهير الأيسر بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

اللاعب البالغ 22 عاما اتجه لمعسكر النمور في إسبانيا للانضمام لتدريبات الفريق.

وبدأ الإتي تعزيز صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد لوران بلان، فضم الجزائري حسام عوار من روما وأحمد الغامدي من الاتفاق.

ورحل عن صفوف النمور كل من رومارينيو وأحمد حجازي صوب نيوم وكذلك مارسيلو جروهي للخلود وهارون كامارا للشباب.

الهلال اتحاد جدة صالح الشهري
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