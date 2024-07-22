في الجول يكشف تفاصيل إتمام تعاقد محمود علاء مع السويحلي الليبي

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 15:24

كتب : عمرو نبيل

محمود علاء - مران الزمالك

أتم نادي السويحلي الليبي اتفاقه مع محمود علاء مدافع الزمالك السابق لانضمامه مع بداية الموسم المقبل.

محمود علاء

النادي : السويحلي

السويحلي

وكان محمود علاء قد رحل عن فريق الزمالك بعد إنتهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وعلم FilGoal.com أن محمود علاء قد أتم اتفاقه مع نادي السويحلي الليبي الأسبوع الماضي في القاهرة.

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وجاء ذلك خلال جلسة جمعته مع ممثلي نادي السويحلي الليبي قبل التوقيع لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وتعاقد محمود علاء مع السويحلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

ويحصل محمود علاء على ما يقارب من 500 ألف دولار في الموسم.

وانضم محمود علاء إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وتخللت رحلته مع الفارس الأبيض إعارة في الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.

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