بيلد تكشف تطورات صفقة انتقال دي ليخت إلى يونايتد

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ ضد إنتر

كشفت جريدة بيلد تطورات صفقة انتقال ماتياس دي ليخت من بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد عرض 30 مليون يورو + 5 ملايين يورو كإضافات لضم دي ليخت، لكن بايرن رفض العرض.

بينما يريد بايرن الحصول على 50 مليون يورو + إضافات.

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المفاوضات بين الناديين مستمرة، بينما يحتاج بايرن إلى إنهاء الصفقة من أجل ضم لاعبين جدد.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن هناك رتوش أخيرة تحسم صفقة انتقال ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن دي ليخت توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن عقد طويل الأمد.

وأضاف التقرير أن اللاعب اتخذ قراره منذ فترة، وهو مصمم على الانضمام إلى يونايتد.

وأبلغ اللاعب الهولندي ناديه الألماني برغبته في الانتقال إلى الشياطين الحمر، حسب سكاي.

وانضم دي ليخت إلى بايرن الموسم قبل الماضي قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2027.

وسبق وعمل دي ليخت مع مدرب يونايتد إريك تين هاج حينما كان الثنائي يتواجد في أياكس.

ماتياس دي ليخت مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ
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