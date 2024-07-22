كوريري: ماتس هوملز يقترب من الانضمام إلى بولونيا

اقترب ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند السابق من الانضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي في صفقة انتقال حر، وفقًا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت.

وأوضح التقرير أن هوملز وافق على التعاقد مع بولونيا لمدة موسم واحد مع النادي الإيطالي منذ أكثر من أسبوع ونصف.

وينتظر هوملز البالغ من العمر 35 عامًا الآن رحيل ريكاردو كالافيوري مدافع بولونيا إلى أرسنال، من أجل الانضمام إلى الفريق الإيطالي.

كالافيوري على وشك الانضمام إلى المدفعجية، حسب العديد من التقارير.

ويأمل هوملز وبولونيا في إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الألماني من مقابلة زملائه الجدد خلال معسكرهم التدريبي.

بانضمامه إلى بولونيا، سيظل هوملز في الظهور بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يلعب بولونيا في دوري الأبطال الموسم القادم.

الشهر الماضي، أعلن بوروسيا دورتموند رسميا رحيل مدافعه ماتس هوملز عقب نهاية تعاقده.

اللاعب صاحب الـ35 عاما قضى أكثر من 13 عاما رفقة دورتموند على فترتين، الأولى كانت عقب انضمامه من بايرن ميونيخ معارا في 2008 قبل أن يتحول الانتقال لنهائي في 2009.

واستمر هوملز مع دورتموند حتى عام 2016 حينما عاد إلى بايرن وظل معه لثلاث سنوات.

وبعد ذلك عاد مرة أخرى إلى أسود الفيستفاليا من 2019 وحتى نهاية تعاقده.

وفي مسيرته مع دورتموند توج هوملز بالدوري الألماني مرتين ومثلهما للكأس، مقايل ثلاث مرات لكأس السوبر المحلي.

كما حصل مع دورتموند على وصافة دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012 والموسم المنصرم.

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