تقارير: النصيري يخضع للكشف الطبي مع فنربخشة

أوضحت جريدة ABC الإسبانية أن المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية يخضع للكشف الطبي مع فنربخشة تمهيدا لضمه.

وأفاد التقرير بأن اللاعب يخضع للكشف الطبي يوم الاثنين.

فيما ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النصيري أعطى موافقته النهائية على الانتقال إلى فنربخشة.

وذلك بعد بضعة أيام من التفكير من جانب اللاعب.

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

فيما رجح برنامج إل شيرينجيتو أن الصفقة ستتم خلال ساعات بعدما تبادل الناديين الوثائق اللازمة لإتمامها.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

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