ريال مدريد يعلن موعد تكريم ناتشو

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

ناتشو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إقامة حفل تكريم وتوديع لناتشو فرنانديز بعد رحيله من الفريق.

الشهر الماضي، أكد نادي القادسية السعودي ضم ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

وسيقام الحفل في مدينة ريال مدريد بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي يوم الأربعاء المقبل.

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وذكرت شبكة ذا أثليتك أن حفل وداع ناتشو لن يكون متاحا لوسائل الإعلام.

ولن يكون هناك مؤتمر صحفي كذلك.

ورحل ناتشو فيرنانديز بعد 23 سنة قضاها في صفوف فرق الملكي المختلفة.

ويرتبط المدافع الإسباني بالنادي السعودي لموسمين مقبلين.

سيتقاضى ناتشو ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، حسب التقارير.

وبذلك وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حداً لمسيرته في ريال مدريد.

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد وحقق 26 لقبا مختلفا.

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ونشر ريال مدريد بيانا عن رحيل قائده، وجاء على النحو التالي:

يعلن نادي ريال مدريد أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في النادي الملكي.

يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.

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وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، عندما كان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في جميع فئات فريق الشباب حتى أصبح لاعباً في الفريق الأول في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما. الأكثر نجاحاً في تاريخ ريال مدريد. طوال هذا الوقت، لعب 364 مباراة وفاز بـ 26 لقبًا: 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 2 كأس الملك و5 كأس السوبر الإسباني.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مع المنتخب الإسباني بطل أوروبا تحت 21 عامًا وبطل دوري الأمم، ويلعب حاليا في بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

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أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا الـ15 في ويمبلي، كواحد من اللاعبين الخمسة الذين فازوا بـ6 كؤوس أوروبية ومع أكبر عدد من الألقاب في تاريخ ريال مدريد.

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