مؤمن سليمان: عانيت من ظروف صعبة قبل مواجهة صنداونز.. وأحلم بالعودة للزمالك

تحدث مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي عن فترته مع الزمالك.

وأكد مؤمن سليمان على حلمه بالعودة لقيادة القلعة البيضاء من جديد.

وكان مؤمن قد حقق خامس بطولاته في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

وقال مؤمن سليمان المدير الفني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فترة التفوق الأخيرة بالعراق نتاج 20 سنة من العمل، ولا أحب الظهور الإعلامي كثيرا وأركز في العمل".

وتابع "توليت تدريب نجوم المستقبل والإنتاج الحربي دون أي خسارة وانتقلت لقيادة الزمالك من الأسيوطي مباشرة".

وكشف مؤمن سليمان "الدوري العراقي تنافسي أكثر من الدوري المصري، الفارق بين اللاعب المصري والعراقي ليس كبيرا ولكن جودة المحترفين في مصر أفضل من نظرائهم بالعراق".

وأضاف "أيمن حسين لاعب رائع جدا وكان سيفيد الزمالك إن أنضم وسُألت عنه عن طريق وسطاء لكنه في النهاية انتقل إلى الدوري القطري".

أما عن فترته بالقلعة البيضاء فأوضح "توليت قيادة الزمالك مع نهاية موسم وكنت أرى أن الأمر بشكل مؤقت والفريق كان قريبا من الخروج بدوري الأبطال، لكن بأول مباراة حققنا انتصارا كبيرا على الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي كأس مصر".

وواصل "لعبت نهائي كأس مصر أمام الأهلي ونحن الفريق الأقل حظا لحصد اللقب وتقدمنا بهدفين في أقل من نصف ساعة".

وكشف مؤمن سليمان "كنت أعاني قبل مواجهة صندوانز في نهائي دوري الأبطال بسبب انضمام 8 أو 9 لاعبين من الزمالك للمنتخب، محمد صلاح نجم الزمالك السابق شارك معنا في تدريبات جنوب إفريقيا لإكمال العدد لخوض تقسيمة".

وشدد "يقال أن الزمالك أضاع أسهل بطولة دوري أبطال، في تلك النسخة فزت على الوداد الذي حصد لقب النسخة التالية، أما صنداونز الذي استغنى عن أفضل 3 لاعبين حقق الفوز على الأهلي المتربع على عرش إفريقيا بخماسية".

وأجاب مؤمن سليمان بشكل قاطع "لم يحدث أن هاجمت جماهير الزمالك، قلت فقط رد الفعل بعد خسارتنا بثلاثية من صنداونز أقوى من رد فعل خسارة الأهلي بخمسة أهداف، أي فضل حدث لي في كرة القدم بسبب ارتباط اسمي بنادي الزمالك".

واختتم مؤمن سليمان تصريحاته "بالتأكيد أحلم بالعودة لقيادة الزمالك من جديد".

مؤمن سليمان حقق البطولة الخامسة في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بالدوري وكأس السوبر في 2022.

كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق في 2023 ، وقاد الشرطة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في 2024.

يذكر أن مؤمن سليمان سبق له قيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر موسم 2015-2016 بالفوز على الأهلي في النهائي 3-1.

كما كان قريبا من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم ذاته لكن خسر من صنداونز 3-1 بمجموع المباراتين.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.