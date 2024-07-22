تقارير: سان جيرمان مهتم بضم ثنائي مانشستر يونايتد

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد

أوضحت تقارير أن باريس سان جيرمان يستهدف ضم ثنائي مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز وجادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جادون سانشو

النادي : مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد

وذكرت جريدة ليكيب أن باريس سان جيرمان مهتم بضم برونو فرنانديز.

وأفاد التقرير بأن إدارة سان جيرمان استفسرت بالفعل عن إمكانية التعاقد مع برونو.

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وتابع التقرير أن سان جيرمان قد يواجه منافسة من بايرن ميونيخ الذي أبدى اهتماما بضم النجم البرتغالي.

فيما أوضح موقع فوت ميركاتو أن سان جيرمان أجرى محادثات مع جادون سانشو.

وأضاف التقرير أن النادي الباريسي اقترب من التوصل إلى اتفاق مع سانشو حول عقده الشخصي.

من جهته، حدد باريس سان جيرمان سعر لاعبه مانويل أوجارتي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن سان جيرمان حدد 70 مليون يورو مبلغا من أجل الموافقة على بيع لاعبه الأوروجوايائي.

أوجارتي انضم الموسم الماضي لباريس سان جيرمان قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى 2028 مقابل 60 مليون يورو.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم المنقضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

وإذا انضم أوجارتي ليونايتد سيكون ثالث صفقات الشياطين الحمر الصيفية بعد كل من جوشوا زيركزي وليني يورو.

أوجارتي كان من عناصر منتخب أوروجواي الأساسية التي حققت برونزية كوبا أمريكا 2024.

جادون سانشو برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان مانويل أوجارتي
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