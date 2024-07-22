ثنائي هجوم البرازيل على رادار أهلي جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ثنائي هجوم منتخب البرازيل ريتشارليسون وجابرييل جيسوس على رادار أهلي جدة.

وأوضح التقرير أن ريتشارليسون مهاجم توتنام ومواطنه جابرييل جيسوس لاعب أرسنال ضمن قائمة اهتمامات أهلي جدة.

أضاف التقرير أن أحد الثنائي، سيكون بديلًا للفرنسي آلان سان ماكسيمان الراحل أخيرا إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويقيّم المدرب الألماني ماتياس يايسله الجدوى من التعاقد مع أحد اللاعبين قبل منح موافقته الفنية.

وفي حال رفضه، سيتجه النادي إلى التعاقد مع جناح أيسر، أو رأس حربة، بحسب تقرير الرياضية.

ولم يظهر الثنائي البرازيلي مع السليساو في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

إذ أُبعد جيسوس بقرار فني، بينما غاب ريتشارليسون بداعي الإصابة في العضلة الضامة.

ويشارك أهلي جدة في 4 بطولات بالموسم الجديد، بدايتها ستكون بكأس السوبر السعودي، مرورًا بالدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.