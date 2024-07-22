المنتخب الأولمبي يكشف موعد حسم مصير كوكا.. ودور ترتيب المباريات

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - مصر الأولمبي

لا يزال موقف أحمد نبيل كوكا لاعب وسط المنتخب الأولمبي غامضا بشأن مواجهة جمهورية الدومنيكان في افتتاح منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

ويستهل منتخب مصر مشواره مساء الأربعاء بمواجهة الدومنيكان.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي عبر قناة dmc: "ميكالي سعيد جدا بالأداء الفني والبدني للمنتخب الأولمبي في المباراتين الوديتين وإندماج النني وزيزو مع لاعبي الفريق".

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وأوضح "أحمد كوكا تعرض لكدمة قوية في وجه القدم أمام أوكرانيا ولا تزال هناك محاولات تجهيزه، وقد يتم حسم موقفه اليوم الإثنين".

وكشف مدير المنتخب "إذا لم يتمكن كوكا من اللحاق بأول مباراة سيكون الاستقرار على استبداله بواحد من الرباعي الاحتياطي على أن يعود بعد تعافيه من الإصابة".

وتابع محمود حرب "زيزو لعب كجناح أيمن في المباراتين الوديتين، ومحمود صابر سيغيب عن أول مباراتين بسبب الإيقاف".

أما عن التغلب على أزمة الدفاع بعد صعوبة ضم عبد المنعم أجاب "لدينا ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وهم حسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وإن شاء الله سيكون الجميع على قدر المسئولية".

وبسؤاله عن سهولة موقف مصر لتدرج المباريات من الأسهل للأصعب أوضح "ترتيب المباريات أمر جيد بالطبع ولكن من يبحث عن ميدالية يهمه الفوز بكل شيء".

واختتم حرب تصريحاته "الكل يبذل قصارى جهده في المنتخب أكثر مما يتخيل الجميع لتحقيق ميدالية أولمبية تاريخية في باريس".

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة أوكرانيا الودية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ضد جمهورية الدومينيكان.

وتضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبي إسبانيا وأوزبكستان.

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.

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