بنزيمة: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

يرى كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة أن زميله السابق في ريال مدريد فينيسيوس جونيور يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

فيني تألق في قيادة ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال بنزيمة في تصريحات لجريدة ماركا: "المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور.. لأنه يستحقها".

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وأضاف "ليس فقط بسبب ما قدمه خلال الموسم الماضي، بل بسبب الموسم الذي يسبقه، وما يفعله مع الكرة، إنه لاعب كرة قدم متكامل".

وتابع "عاجلاً أم آجلاً كنت أعرف أن كيليان مبابي سيلعب لريال مدريد".

وأكمل "لطالما اعتقدت ذلك وهذا ما كان عليه الحال. مبابي لاعب رائع".

ومن المتوقع أن تشهد مباراة السوبر الأوروبي الظهور الأول لمبابي مع الملكي.

فقد كشفت شبكة ذا أثليتك موعد انضمام كيليان مبابي لتدريبات فريقه الجديد ريال مدريد، فمن المنتظر أن ينضم مبابي لتدريبات ريال مدريد يوم 7 أغسطس المقبل.

أي قبل أسبوع من لقاء السوبر الأوروبي ضد أتالانتا يوم 14 أغسطس.

وبذلك لن يشارك كيليان في جولة الفريق بالولايات المتحدة، لكنه سينضم للتدريبات عقب نهايتها.

مبابي ودع بطولة يورو 2024 من نصف النهائي وبدأ اجازته التي تخللها تقديمه لجماهير ريال مدريد يوم الثلاثاء.

حفل تقديم مبابي كلاعب في صفوف ريال مدريد كان مدهشا وحظى باهتمام الجميع.

إلى ذلك، أعلن ريال مدريد الرقم الذي سيرتديه لاعبه الجديد كيليان مبابي.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 مع ريال مدريد في الموسم المقبل وهو الرقم السابق لكريم بنزيمة آخر من ارتداه في الفريق.

وانضم مبابي لريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ووقع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاما مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم.

وكان مبابي قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 والذي خرج فيها فريقه من دور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مبابي هدف وحيد خلال البطولة مع صناعة هدفين آخرين.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد كريم بنزيمة كيليان مبابي
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