مواعيد مباريات الإثنين 22 يوليو 2024.. المواجهة تتجدد بين بيراميدز والأهلي
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 10:40
كتب : FilGoal
يتجدد الصدام بين بيراميدز والأهلي في مسابقة الدوري بحثا عن حسم الصدارة.
ويستضيف بيراميدز الأهلي ضمن 3 مباريات بالجولة 31 من الدوري المصري.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.
الدوري المصري
يستضيف الإسماعيلي فريق الجونة في الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.
ويذاع اللقاء المقام باستاد الإسماعيلية عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
ويحل سموحة ضيفا على مودرن سبورت في تمام التاسعة مساء على استاد السلام.
بينما قمة الجولة عندما يستضيف بيراميدز فريق الأهلي في نفس التوقيت على استاد الدفاع الجوي.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.
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