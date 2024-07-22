مرازيق: لعبنا مباراة من طرف واحد أمام الزمالك.. ولجنة المسابقات سببت أزمة كبيرة للداخلية

أبدى عيد مرازيق مدرب الداخلية اعتراضه على جدول الدوري الذي تم وضعه مؤخرا لفريقه، قبل هبوطه رسميا بالخسارة على يد الزمالك 2-1.

وقال عيد مرازيق في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كنا نحاول إيجاد الطريقة الأنسب لإمكانيات اللاعبين في هذا الوضع الصعب".

وأضاف "قدمنا مباراة من طرف واحد أمام الزمالك. هددنا الأبيض وأشعرناه برغبتنا في الفوز ولكن الإنهاء لم يكن جيدا".

وأكمل "حتى التعادل لا ينفعنا ولم يكن هناك بديل عن الفوز، ولكن خطأ فردي واحد كلفنا الهدف وأحدث توترا في صفوف اللاعبين".

وأوضح "في النهاية لا يمكن معاندة كرة القدم، فالفوارق الفردية انتصرت".

وتابع "سأستمر مع الداخلية في المباريات المتبقية للدوري الحالي".

وواصل "لدينا مشكلة كبيرة مع لجنة المسابقات التي اضطرتنا للعب 6 مباريات في 18 يوما، بينهم مباراتين للأهلي واجهت بينهما زد والاتحاد السكندري، هذا لا يرضي أحدا".

وفاز الزمالك على منافسه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري، ليتأكد هبوط الداخلية من الدوري المصري كأول الهابطين رسميا.