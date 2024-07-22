عمرو أدهم: 320 مليون جنيه إجمالي غرامات الزمالك.. وهذا سبب الخلاف مع ساسي وباتشيكو

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن مستجدات ملف الغرامات الخارجية الصادرة ضد النادي.

وقال أدهم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "المجلس الجديد تولى المسؤولية وهناك 16 حكما على النادي".

وأضاف "إجمالي إنفاق الزمالك على القضايا سيصل إلى 320 مليون جنيه في حال صدور الحكم النهائي في قضيتي ساسي وباتشيكو".

وأكمل "سددنا مليون و517 ألف دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة في قضية شيكابالا، بينما كان مبلغ المطالبة الأصلي 510 ألف دولار، ناهيك عن تغير سعر الدولار بين ذلك الوقت في 2015 والوقت الحالي".

وأوضح "سددنا حتى الآن 3 ملايين و710 ألف دولار، ولا يزال المتبقي علينا في قضايا أخرى أبرزها قضية خالد بو طيب مليون و753 ألف دولار".

وتابع "لو حصل باتشيكو وساسي على أحكام نهائية سيصل إجمالي غرامات الزمالك إلى 6 ملايين و714 ألف دولار.

وتقدر مطالب فرجاني ساسي بـ 696 ألف يورو، بينما تقدر مطالبة باتشيكو بـ 451 ألف يورو، وفقا للأوراق التي عرضها أدهم.

وكشف "الحكم لصالح باتشيكو كان يساوي الشهرين المتأخرين له وشهرين هما قيمة الشرط الجزائي، ولكن باتشيكو استأنف وطلب قيمة عقده بالكامل (1.7 مليون يورو) بداعي أن الزمالك أنهى التعاقد بدون سبب عادل".

وأكمل "فرضنا في حساباتنا أن باتشيكو سيحصل فقط على المبلغ الأصلي (451 ألف يورو)، وبذلك يصل إجمالي غرامات الزمالك إلى 322 مليون جنيه. لا يوجد نادٍ يتحمل تجميد كل هذا الرقم من موارده ومواصلة العمل على مصروفاته الطبيعية، فهذه أموال تنفق بلا عائد".

وأوضح "هذا الوضع ميراث تسلمه المجلس. الزمالك استرد شيكابالا من لشبونة وتبقى 510 ألف دولار كان يفترض دفعهم في 2015، أي قبل 9 سنوات، كان هناك شرط غريب للغاية في العقد يضاعف قيمة الأقساط التي نتأخر في سدادها، ثم مع الفوائد وصل المبلغ إلى 3 أضعاف".

وعن قضية أتشيمبونج قال: "أتشيمبونج له تاريخ مع النادي، أجرينا تسوية في فترة اللجنة المؤقتة بمليون و100 ألف دولار، ثم أتى المجلس السابق وتقاعس عن إنهاء الأمور. النادي تغيب عن إحدى جلسات الاستماع بهذه القضية ففقدنا حق الدفاع عن أنفسنا".

وتابع "المبالغ المتبقية لأتشيمبونج ليست كبيرة (115 ألف دولار وفقا للأوراق) ولكن لدينا أولويات. توصلنا لاتفاق تسوية بالفعل معه وبالتالي لن يؤثر على القيد".

وواصل "الزمالك حصل على 200 مليون جنيه كمساعدات من محبيه تتنوع بين التبرعات والقرض الحسن، وممدوح عباس (رئيس النادي السابق) لا يفرض رأيا أو قرارا على المجلس الحالي".

وكشف "الخلاف بيننا وبين فرجاني ساسي هو على تغريمه إثر واقعة جذب سماعة الحكم، حيث لا يعترف بهذه الغرامة بدعوى عدم وجودها في اللائحة".

وأوضح "سامسون حصل على مستحقاته ومستمر مع النادي ولا يوجد تهديد بسببه من أي نوع".

أما عن وضع اللاعب السنغالي إبراهيما نداي قال: "اللاعب له مستحقات سابقة وسيتلقاها. هناك عام إضافي في عقده يحق لنا اختيار تمديده من عدمه، وقررنا ألا نمدده وبالتالي لا تستحق له أموال عليه".