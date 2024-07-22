اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين

كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد اليد عن تطورات أزمة محمد عدلان لاعب طلائع الجيش.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة دي إم سي: "حتى الآن محمد عدلان لاعب في طلائع الجيش بالنسبة لنا. الأهلي لم يقدم المستندات كاملة وبالتالي لا يمكن تسجيله، وكذلك الزمالك أيضا. الاتحاد يتعامل مع الورق وليس مع منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف "رأينا صفحة واحدة من عقد عدلان مع نادي الزمالك عبر التواصل الاجتماعي وبالتالي لا نعرف أي شيء عن هذا العقد وكامل بياناته، وكذلك لم نرَ الاستغناء الذي حصل عليه الأهلي من طلائع الجيش".

وأوضح "لدينا بطولة إفريقيا في تونس في شهر سبتمبر، وبالتالي نفصل اللاعب تماما مع المنتخب عن هذه المسألة".

وأكمل "لو ثبت توقيع اللاعب لناديين سيتم إيقافه. وحسب لوائح الاتحاد سيتعرض الزمالك لعقوبة أيضا. ما نعرفه الآن أن الأهلي يملك العقود والاستغناء دون توقيع محمد عدلان على العقود".

وكشف "في نفس الوقت، شقيق محمد عدلان الأكبر عمر عدلان انتقل للأهلي بدون مشاكل من طلائع الجيش في نفس الوقت، وحصل الأهلي على الاستغناء، ونعرف أنه وقع ولكن الورق لم يصل إلينا أيضا حتى الآن".

ماذا حدث؟

أعلن محمد عدلان لاعب كرة اليد رغبته في الانضمام لصفوف نادي الزمالك، وذلك بعد إعلان الأهلي التعاقد معه رسميا.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد.

محمد عدلان من مواليد 2006 وكشف الأهلي أن التعاقد معه جاء لتدعيم فريق الشباب في النادي الأحمر.

وظهر عدلان في فيديو قال خلاله: "أنا محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، أعلن أن رغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الأهلي تعيين الدنماركي ستيفن مادسن مديرا فنيا لفريق كرة اليد لمدة موسمين.

وأكد مصدر مسؤول من النادي الأهلي على قانونية التعاقد مع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لتدعيم فريق كرة اليد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد عدلان قانوني وحقوق النادي محفوظة في اللاعب".

وأضاف "استطلعنا رغبة عدلان ووافق على اللاعب للأهلي قبل أن نبدأ التفاوض مع طلائع الجيش لضمه".

وأكمل "لا نعرف سبب الفيديو الذي انتشر مؤخرا وندرس الموقف بعناية".

بينما قال هشام نصر نائب رئيس الزمالك: "حصلنا على موافقة طلائع الجيش لبيع محمد عدلان للزمالك ثم حصلنا على موافقة اللاعب ووالده".

وأضاف "فوجئنا بعد ذلك أن طلائع الجيش باع محمد عدلان إلى الأهلي وأخبرونا بذلك، وأتمنى حل هذه الأزمة سريعا".

وأتم تصريحاته "يجب مراعاة الحالة النفسية للاعبين وعدم الضغط عليهم وإجبارهم بفعل أي أشياء على عكس رغبتهم".