مرازيق: الداخلية سيكمل الدوري بقوة لتحيق مبدأ اللعب النظيف

شدد عيد مرازيق المدير الفني للداخلية على أن فريقه سيلعب بكل قوة في المباريات المتبقية من الدوري بعد تأكد هبوطه.

وقال مرازيق عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يكن أمامنا أي حل سوى اللعب بطريقة إيجابية أمام الزمالك من أجل محاولة تحقيق الفوز لأن ذلك كان الحل الوحيد لضمان عدم هبوط الداخلية".

وأضاف "حاولنا كثيرا أمام الزمالك والأخطاء الفردية تسببت في تلقينا هدفين، وكان لنا عدة فرصة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأتم تصريحاته "نشعر بالحزن لهبوط الداخلية وسنحاول تجديد دوافع اللاعبين في المباريات المتبقية من الموسم وسنلعب بكل قوة من أجل تطبيق مبدأ اللعب النظيف لأن هذا هو حق باقي الأندية علينا".

وفاز الزمالك على منافسه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

ليتأكد هبوط الداخلية من الدوري المصري كأول الهابطين.