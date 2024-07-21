غياب ثنائي المصري عن مواجهة الأهلي المقبلة
الأحد، 21 يوليه 2024 - 23:59
كتب : FilGoal
يغيب الثنائي كريم العراقي وأمادو جولدي با عن المصري ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.
وسيغيب الثنائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء عقب الحصول على إنذار خلال لقاء المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري.
وحصل العراقي على 3 بطاقات صفراء ضد فاركو وسيراميكا كليوباترا والمقاولون، وسيكون ذلك إيقافه الثاني بسبب تراكم البطاقات.
فيما حصل الغيني على 3 بطاقات صفراء ضد آخرها ضد المقاولون العرب.
بسبب حصولهما على الانذار الثالث ..... تأكد غياب الثنائي كريم العراقي وأمادو با عن مباراة الأهلي #AlMasrySC pic.twitter.com/EXvvQXpe2W— Al-Masry SC (@AlMasrySC) July 21, 2024
ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في الأسكندرية.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.
فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.