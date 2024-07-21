غياب ثنائي المصري عن مواجهة الأهلي المقبلة

يغيب الثنائي كريم العراقي وأمادو جولدي با عن المصري ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.

وسيغيب الثنائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء عقب الحصول على إنذار خلال لقاء المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري.

وحصل العراقي على 3 بطاقات صفراء ضد فاركو وسيراميكا كليوباترا والمقاولون، وسيكون ذلك إيقافه الثاني بسبب تراكم البطاقات.

فيما حصل الغيني على 3 بطاقات صفراء ضد آخرها ضد المقاولون العرب.

بسبب حصولهما على الانذار الثالث ..... تأكد غياب الثنائي كريم العراقي وأمادو با عن مباراة الأهلي #AlMasrySC pic.twitter.com/EXvvQXpe2W — Al-Masry SC (@AlMasrySC) July 21, 2024

ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في الأسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.