غياب ثنائي المصري عن مواجهة الأهلي المقبلة

الأحد، 21 يوليه 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

المصري

يغيب الثنائي كريم العراقي وأمادو جولدي با عن المصري ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.

وسيغيب الثنائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء عقب الحصول على إنذار خلال لقاء المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري.

وحصل العراقي على 3 بطاقات صفراء ضد فاركو وسيراميكا كليوباترا والمقاولون، وسيكون ذلك إيقافه الثاني بسبب تراكم البطاقات.

أخبار متعلقة:
ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز والقنوات الناقلة أول الهابطين.. ثنائية أوباما تقود الزمالك للفوز وتُرسل الداخلية لدوري المحترفين بهدفه في الداخلية.. أوباما يصل للمساهمة 75 بمسيرته مع الزمالك

فيما حصل الغيني على 3 بطاقات صفراء ضد آخرها ضد المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي مع المصري يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في الأسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.

المصري الأهلي كريم العراقي
نرشح لكم
مرازيق: الداخلية سيكمل الدوري بقوة لتحيق مبدأ اللعب النظيف جوميز: من الممكن عدم ضم لاعبين جدد.. وأخبار رغبتي في التعاقد مع أي لاعب كاذبة ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز والقنوات الناقلة الرابعة بلا فوز والرباعية الثانية.. زد يضرب إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي أول الهابطين.. ثنائية أوباما تقود الزمالك للفوز وتُرسل الداخلية لدوري المحترفين أمام الداخلية.. عودة شيكابالا للمشاركة في المباريات بعد غياب 91 يوما عبد القادر يبدأ الجري حول الملعب.. ومعلول ينفذ المرحلة الثانية من التأهيل
أخر الأخبار
أمين صندوق اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 34 دقيقة | كرة يد
رومانو: الاتفاق تم.. فاران على أعتاب كومو الإيطالي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرازيق: الداخلية سيكمل الدوري بقوة لتحيق مبدأ اللعب النظيف ساعة | الدوري المصري
غياب ثنائي المصري عن مواجهة الأهلي المقبلة ساعة | الدوري المصري
جوميز: من الممكن عدم ضم لاعبين جدد.. وأخبار رغبتي في التعاقد مع أي لاعب كاذبة ساعة | الدوري المصري
ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء بيراميدز بسبب تراكم البطاقات ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
الرابعة بلا فوز والرباعية الثانية.. زد يضرب إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 4 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات