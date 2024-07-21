جوميز: من الممكن عدم ضم لاعبين جدد.. وأخبار رغبتي في التعاقد مع أي لاعب كاذبة

اعترف جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بأنه من الممكن عدم ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية.

وفاز الزمالك على منافسه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدير الفني البرتغالي عبر أون تايم سبورتس: "كان من المهم الفوز وعودة شيكابالا وفتوح للعب بعد الإصابة، خلقنا القليل من الفرص، لكن لأننا الزمالك فيجب التحكم وصناعة الفرص بشكل أكثر".

وأضاف "صعب خلق دوافع للاعبين لتأدية المباريات المتبقية، المباراة فقيرة مثل فصل الصيف الذي نحن فيه".

وأكمل "بيراميدز فريق قوي للغاية ولديهم لاعبين تستطيع التحرك بين الخطوط وعدد اللاعبين كبير".

وشدد "ليس لدي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأخبار تصل لي، أقرأ أنني أريد هذا اللاعب، لكن هذه الأخبار كاذبة، الإدارة تعمل بطريقة رائعة للتجهيز لفترة الانتقالات الصيفية".

وتابع "هذا الفريق على الأغلب سيكمل في الموسم القادم، من الممكن ألا نتعاقد مع أي لاعب جديد، أحاول حل المشاكل الفنية للاعبين الآن، ثم نفكر في الموسم الجديد".

وعن أي مركز يحتاج تدعيمه قال: "عندما أحتاج التعاقد مع أي لاعب سأقول".

وسجل يوسف إبراهيم "أوباما" ثنائية الزمالك، بينما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية.

وللمرة الثانية يتسبب الزمالك في هبوط الداخلية لدوري المحترفين ليكون أول الهابطين.

وتسبب الزمالك في هبوط الداخلية موسم 2018-2019 عندما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف عن طريق أوباما أيضا ومحمود عبد المنعم "كهربا".

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