جوميز: من الممكن عدم ضم لاعبين جدد.. وأخبار رغبتي في التعاقد مع أي لاعب كاذبة

الأحد، 21 يوليه 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

الداخلية - الزمالك - جوزيه جوميز

اعترف جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بأنه من الممكن عدم ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية.

وفاز الزمالك على منافسه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدير الفني البرتغالي عبر أون تايم سبورتس: "كان من المهم الفوز وعودة شيكابالا وفتوح للعب بعد الإصابة، خلقنا القليل من الفرص، لكن لأننا الزمالك فيجب التحكم وصناعة الفرص بشكل أكثر".

أخبار متعلقة:
ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء بيراميدز بسبب تراكم البطاقات رومانو: الاتفاق تم.. ديابي على أعتاب اتحاد جدة الرابعة بلا فوز والرباعية الثانية.. زد يضرب إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز والقنوات الناقلة

وأضاف "صعب خلق دوافع للاعبين لتأدية المباريات المتبقية، المباراة فقيرة مثل فصل الصيف الذي نحن فيه".

وأكمل "بيراميدز فريق قوي للغاية ولديهم لاعبين تستطيع التحرك بين الخطوط وعدد اللاعبين كبير".

وشدد "ليس لدي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأخبار تصل لي، أقرأ أنني أريد هذا اللاعب، لكن هذه الأخبار كاذبة، الإدارة تعمل بطريقة رائعة للتجهيز لفترة الانتقالات الصيفية".

وتابع "هذا الفريق على الأغلب سيكمل في الموسم القادم، من الممكن ألا نتعاقد مع أي لاعب جديد، أحاول حل المشاكل الفنية للاعبين الآن، ثم نفكر في الموسم الجديد".

وعن أي مركز يحتاج تدعيمه قال: "عندما أحتاج التعاقد مع أي لاعب سأقول".

وسجل يوسف إبراهيم "أوباما" ثنائية الزمالك، بينما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية.

وللمرة الثانية يتسبب الزمالك في هبوط الداخلية لدوري المحترفين ليكون أول الهابطين.

وتسبب الزمالك في هبوط الداخلية موسم 2018-2019 عندما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف عن طريق أوباما أيضا ومحمود عبد المنعم "كهربا".

الزمالك الداخلية الدوري المصري جوزيه جوميز
نرشح لكم
مرازيق: الداخلية سيكمل الدوري بقوة لتحيق مبدأ اللعب النظيف غياب ثنائي المصري عن مواجهة الأهلي المقبلة ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز والقنوات الناقلة الرابعة بلا فوز والرباعية الثانية.. زد يضرب إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي أول الهابطين.. ثنائية أوباما تقود الزمالك للفوز وتُرسل الداخلية لدوري المحترفين أمام الداخلية.. عودة شيكابالا للمشاركة في المباريات بعد غياب 91 يوما عبد القادر يبدأ الجري حول الملعب.. ومعلول ينفذ المرحلة الثانية من التأهيل
أخر الأخبار
أمين صندوق اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 33 دقيقة | كرة يد
رومانو: الاتفاق تم.. فاران على أعتاب كومو الإيطالي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرازيق: الداخلية سيكمل الدوري بقوة لتحيق مبدأ اللعب النظيف 58 دقيقة | الدوري المصري
غياب ثنائي المصري عن مواجهة الأهلي المقبلة ساعة | الدوري المصري
جوميز: من الممكن عدم ضم لاعبين جدد.. وأخبار رغبتي في التعاقد مع أي لاعب كاذبة ساعة | الدوري المصري
ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء بيراميدز بسبب تراكم البطاقات ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز والقنوات الناقلة ساعة | الدوري المصري
الرابعة بلا فوز والرباعية الثانية.. زد يضرب إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 4 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات