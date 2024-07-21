ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء بيراميدز بسبب تراكم البطاقات

يغيب حمزة المثلوثي ومهاب ياسر لاعبا الزمالك عن مواجهة الفريق المقبلة ضد بيراميدز في الدوري المصري.

وتحصل الثنائي على بطاقة صفراء في الفوز على الداخلية بنتيجة 2-1 في الجولة 31 من الدوري المصري.

وحصل المثلوثي على إنذارين من قبل ضد بيراميدز وإنبي واليوم ضد الداخلية.

وكذلك حصل مهاب ياسر لاعب الفريق الشاب على بطاقتين صفراوين، إذ حصل على إنذارين مع الداخلية في الدور الأول ثم في لقاء اليوم ضد فريقه السابق.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في المباراة المقبلة بلقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الجمعة المقبل.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 45 نقطة من 5 مباريات من 27 مباراة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.