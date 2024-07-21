الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز والقنوات الناقلة

الأحد، 21 يوليه 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - الزمالك

يستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة في الدوري أمام بيراميدز، وهي المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.

وفاز الزمالك في مباراته السابقة على الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 31.

أما بيراميدز فخسر آخر مبارياته في الدوري أمام الأهلي 3-2، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14.

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وقبل مواجهة الزمالك، سيلعب أولا مع الأهلي مرة أخرى يوم الإثنين 22 يوليو في الجولة الجارية (31).

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 26 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

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