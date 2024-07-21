الرابعة بلا فوز والرباعية الثانية.. زد يضرب إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي

تغلب زد على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كانت الرابعة بلا فوز على التوالي لإنبي في الدوري، بعد تعادلين وهزيمتين.

وهي ثاني مرة يتلقى إنبي أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا 4-2 في الجولة التاسعة.

وهي أيضا الرباعية الثانية لزد في آخر 3 جولات، حيث تغلب على طلائع الجيش 4-1 قبل مباراتين.

البادية أتت بعرضية من علي جمال سجل منها مصطفى زيكو بالرأس في الدقيقة 17 لصالح زد.

هي مكانها الشبكة🥅 ... زيكوووووو يسجل هدف التقدم لزد في مرمى انبي ⚽️ pic.twitter.com/gDQ1olitkM — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

وفي الدقيقة 39 مرر زيكو إلى عبد الرحمن البانوبي لينفرد ويسجل الثاني الذي تم تأكيده بعد مراجعة تقنية الفيديو.

جوووووووول بعد العودة لل var📺 ... الثلاثي الخطير شادي حسين وزيكو والبانوبي والهدف الثاني لزد ⚽️ pic.twitter.com/K1Jb0Yz0qU — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

سريعا سجل زد الثالث بواسطة شادي حسين في الدقيقة 43، بعد تمريرة من أحمد الصغيري وضعته في موقف انفراد تام بحارس المرمى.

يا روقانك يا شادي يا حسين 🎶... هدف رائع يسجله مهاجم زد بذكاء ومهارة عالية والهدف الثالث في مرمى انبي⚽️ pic.twitter.com/ZGIw0ZNG9F — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

وتحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد سقوط أحمد نادر حواش إثر إعاقة من مصطفى العش.

وسجل علي فوزي هدف إنبي الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 57، بعد فترة توقف لعلاج مصطفى العش.

علي فوزي يسجل الهدف الأول لفريق إنبي من ركلة جزاء في مرمى فريق زد (إنبي 1 - 3 زد)#ONTime_Sports pic.twitter.com/VQjBSNY14m — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

وفي الدقيقة 63 عاد شادي حسين وسجل رابع أهداف زد، بصناعة نفس اللاعب أحمد الصغيري، هذه المرة من عرضية أنهاها حسين برأسية.

السـ*ـفاح .. عنده المفتاح 🎶... شادي حسين يسجل هدف رائع بضربة رأسية لفريق زد في مرمى إنبي⚽️ (إنبي 1- 4 زد)#ONTime_Sports pic.twitter.com/fyOwv9myPB — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

وسجل أحمد خليل كالوشا الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 96، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد زد إلى 44 نقطة في المركز السابع من 28 مباراة، بفارق نقطة عن سموحة السادس الذي لعب مباراة أكثر، ونقطة عن الزمالك الخامس الذي لعب مباراة أقل، و3 نقاط عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب مباراتين أكثر.

أما إنبي فتجمد رصيده عند 42 نقطة من 30 مباراة.