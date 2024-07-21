الرابعة بلا فوز والرباعية الثانية.. زد يضرب إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي

الأحد، 21 يوليه 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

زد 4-1 إنبي

تغلب زد على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كانت الرابعة بلا فوز على التوالي لإنبي في الدوري، بعد تعادلين وهزيمتين.

وهي ثاني مرة يتلقى إنبي أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا 4-2 في الجولة التاسعة.

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وهي أيضا الرباعية الثانية لزد في آخر 3 جولات، حيث تغلب على طلائع الجيش 4-1 قبل مباراتين.

البادية أتت بعرضية من علي جمال سجل منها مصطفى زيكو بالرأس في الدقيقة 17 لصالح زد.

وفي الدقيقة 39 مرر زيكو إلى عبد الرحمن البانوبي لينفرد ويسجل الثاني الذي تم تأكيده بعد مراجعة تقنية الفيديو.

سريعا سجل زد الثالث بواسطة شادي حسين في الدقيقة 43، بعد تمريرة من أحمد الصغيري وضعته في موقف انفراد تام بحارس المرمى.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد سقوط أحمد نادر حواش إثر إعاقة من مصطفى العش.

وسجل علي فوزي هدف إنبي الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 57، بعد فترة توقف لعلاج مصطفى العش.

وفي الدقيقة 63 عاد شادي حسين وسجل رابع أهداف زد، بصناعة نفس اللاعب أحمد الصغيري، هذه المرة من عرضية أنهاها حسين برأسية.

وسجل أحمد خليل كالوشا الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 96، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد زد إلى 44 نقطة في المركز السابع من 28 مباراة، بفارق نقطة عن سموحة السادس الذي لعب مباراة أكثر، ونقطة عن الزمالك الخامس الذي لعب مباراة أقل، و3 نقاط عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب مباراتين أكثر.

أما إنبي فتجمد رصيده عند 42 نقطة من 30 مباراة.

إنبي زد الدوري المصري
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