رومانو: الاتفاق تم.. ديابي على أعتاب اتحاد جدة

توصل اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي لضم الفرنسي موسى ديابي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن قيمة الانتقال ستصل لـ 60 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

ووافق اللاعب الفرنسي على الانتقال بعقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة في انتظار توقيع العقود ليصبح الأمر رسميا.

وأشار أيضا إلى أن النمور سيوجهون الأنظار لإيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي من أجل ضمه بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع ديابي.

وسيصبح ديابي ثالث أغلى صفقات الدوري السعودي بعد كل من نيمار للهلال مقابل 90 مليون يورو، وأوتافيو للنصر مقابل 60 مليون يورو.

وسبق أن أشار رومانو إلى أن الاتحاد سيعمل على ضم إيدرسون وربما تصل قيمة الصفقة لـ 50-60 مليون يورو.

وكان ديابي قد انتقل إلى أستون فيلا بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وخاص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 54 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي في كافة البطولات، وسجَّل خلالها 10 أهداف، وصنع 9.

وتعاقد أستون فيلا مع ديابي من باير ليفركوزن في صيف 2023 مقابل 55 مليون يورو أيضا.

وتعاقد اتحاد جدة مع حسام عوار لاعب روما وأحمد الغامدي ومعاذ فقيهي حتى الآن.