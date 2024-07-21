أول الهابطين.. ثنائية أوباما تقود الزمالك للفوز وتُرسل الداخلية لدوري المحترفين

فاز الزمالك على منافسه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبذلك يكون الداخلية أول الهابطين إلى دوري المحترفين.

وسجل يوسف إبراهيم "أوباما" ثنائية الزمالك، بينما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية.

وللمرة الثانية يتسبب الزمالك في هبوط الداخلية لدوري المحترفين ليكون أول الهابطين.

وتسبب الزمالك في هبوط الداخلية موسم 2018-2019 عندما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف عن طريق أوباما أيضا ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ووصل أوباما للمساهمة رقم 76 في مسيرته مع الزمالك، إذ أحرز 49 هدفا وصنع 27 آخرين في 246 مباراة.

وعاد شيكابالا مرة أخرى للملاعب ودخل بديلا في الدقيقة 78 بدلا من مهاب ياسر.

ولأول مرة يشارك شيكابالا بعد غياب دام 91 يوما بسبب الإصابة التي تعرض لها في المران ضد دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستمر الزمالك للمباراة السابعة على التوالي دون خسارة، إذ تعود آخر هزيمة عندما اعتذر عن خوض مباراة الأهلي في الدوري وتم احتسابها هدفين دون رد للأحمر.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 45 في المركز الخامس من 27 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 31 لقاء خاضه.

التشكيل

بدون تغييرات عن مباراة بروكسي ✅ جوزيه جوميز يدفع بثلاثي هجومي أمام الداخلية #في_الدوري ⚪ pic.twitter.com/6cUw4GRu2P — FilGoal (@FilGoal) July 21, 2024

بداية متوازنة

كانت بداية المباراة متوازنة بين الفريقين ولم يتمكن أي فريق من صنع فرصة حقيقية.

هدف وإصابة

أحرز أوباما الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 19 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وتعرض أوباما لإصابة بعد تسجيله الهدف وخرج لتلقي العلاج وتمكن من استكمال المباراة.

مضاعفة النتيجة

ضاعف الزمالك النتيجة عن طريق أوباما في الدقيقة 55 بعد تسديدة بالقرب من المرمى بعدما ارتدت الكرة من قدم مدافع الداخلية.

ركلة جزاء

احتسبت ركلة جزاء على مهاب ياسر لاعب الزمالك بعد لمسة يد في الدقيقة 63، وسجلها إيهاب سمير.

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