أمام الداخلية.. عودة شيكابالا للمشاركة في المباريات بعد غياب 91 يوما

الأحد، 21 يوليه 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

الداخلية - الزمالك - شيكابالا

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" للمشاركة في المباريات بقميص الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

ويلتقي الزمالك مع الداخلية على استاد السلام في الجولة 31 من الدوري.

وشارك شيكابالا كبديل في الدقيقة 77 بدلا من مهاب ياسر أمام الداخلية.

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ولأول مرة يشارك شيكابالا بعد غياب دام 91 يوما بسبب الإصابة التي تعرض لها في المران ضد دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان شيكابالا قد أصيب بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية إلى الثالثة.

ويخوض شيكابالا مباراته رقم 20 هذا الموسم في جميع المسابقات.

وسجل شيكا 4 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات الموسم الجاري.

ورفع شيكابالا رصيد مشاركاته لـ 373 مباراة في جميع المسابقات.

شيكابالا الزمالك الدوري المصري
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