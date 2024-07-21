عبد القادر يبدأ الجري حول الملعب.. ومعلول ينفذ المرحلة الثانية من التأهيل

الأحد، 21 يوليه 2024 - 22:50

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي

قال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق بدأ تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح جاب الله أن عبد القادر بدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب في تحسن مستمر ويؤدي تدريبات بدنية، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وبدأ علي معلول الظهير الأيسر للفريق مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، الذي يخضع له تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الفريق.

من جانبه أكد طبيب الفريق أن معلول اجتاز المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي بنجاح، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

وأشار جاب الله إلى أن معلول بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، وفق البرنامج المحدد له من بعد الجراحة.

وأوضح أن حالة معلول في تحسن مستمر، وبدأ تدريبات علاجية وتأهيلًا في الجيم بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية.

يذكر أن معلول قد تعرض للإصابة في وتر أكيليس أثناء مشاركته في دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في نهائي البطولة.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

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