في الجول يكشف قائمة الأهلي.. كولر يضم الجميع لمواجهة بيراميدز واسبتعاد لاعب واحد

ضم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جميع اللاعبين في قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري، عدا لاعب واحد فقط.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي غدا الإثنين، في الجولة 31 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي الخاص بـ بيراميدز صاحب اللونين الأزرق والسماوي.

واستبعد كولر اللاعب كريم وليد من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.

وفاز الأهلي على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما قبل أيام بثلاثة أهداف لهدفين.

ويكشف لكم FilGoal.com قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز والتي جاءت كالآتي:

‎المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمود الزنفلي

‎الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - عمر كمال

‎الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج – أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو

‎الهجوم: وسام أبو علي – كهربا

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة. ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.