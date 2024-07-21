في الجول يكشف سبب غياب إيهاب جلال عن مران الإسماعيلي.. وموقفه من لقاء الجونة
الأحد، 21 يوليه 2024 - 22:29
كتب : عمرو نبيل
يتواجد إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي بشكل طبيعي رغم مرضه غدا في مواجهة الفريق أمام الجونة في الجولة 31 من الدوري المصري.
ويلتقي الإسماعيلي مع الجونة على استاد الإسماعيلية
وحسبما علم FilGoal.com غاب مدرب الدراويش عن مران الفريق في الأيام الأربعة السابقة بسبب المرض وارتفاع درجة حراراته.
ورغم المرض إلا أن جلال تابع التفاصيل التدريبية بشكل يومي مع حمد إبراهيم المدرب العام للفريق.
وسيتواجد إيهاب جلال في المباراة غدا الإثنين لقيادة فريقه حال تحسنت حالته الصحية.
وقاد إيهاب جلال الإسماعيلي الموسم الجاري في 33 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 16.
ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة من 30 مباراة.
فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة من 30 مباراة.
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