بهدفه في الداخلية.. أوباما يصل للمساهمة 75 بمسيرته مع الزمالك

الأحد، 21 يوليه 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم أوباما

سجل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك هدفا في شباك الداخلية.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في المباراة التي تجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري ويتقدم بهدف دون رد.

وتمكن أوباما من إحراز الهدف الوحيد حتى الآن في الدقيقة 19.

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ووصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى المساهمة رقم 75 في مسيرته مع القلعة البيضاء.

وخاض أوباما مع الزمالك 246 مباراة وسجل 48 هدفا وصنع 27.

وأحرز أوباما ثلاثة أهداف في أخر أربع مباريات مع الزمالك ضد طلائع الجيش وبروكسي والآن الداخلية.

وفي حال خسارة أو تعادل فريق الداخلية، سيؤكد هبوطه لدوري المحترفين.

ويشهد اللقاء عودة أحمد فتوح إلى التشكيل مرة أخرى بعد غيابه للإصابة.

ويتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا على مقاعد البدلاء بعد إصابة أبعدته عن الفريق.

الزمالك
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