بهدفه في الداخلية.. أوباما يصل للمساهمة 75 بمسيرته مع الزمالك

سجل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك هدفا في شباك الداخلية.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في المباراة التي تجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري ويتقدم بهدف دون رد.

وتمكن أوباما من إحراز الهدف الوحيد حتى الآن في الدقيقة 19.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى المساهمة رقم 75 في مسيرته مع القلعة البيضاء.

وخاض أوباما مع الزمالك 246 مباراة وسجل 48 هدفا وصنع 27.

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جوووووووول⚽💥.. بمجهود أكثر من رائع من عمر جابر يضغط على حارس الداخلية ويهدي الكرة لـ أوباما الذي يسجل الهدف الأول للزمالك🔥 pic.twitter.com/NuL6eJRr1p — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

وأحرز أوباما ثلاثة أهداف في أخر أربع مباريات مع الزمالك ضد طلائع الجيش وبروكسي والآن الداخلية.

وفي حال خسارة أو تعادل فريق الداخلية، سيؤكد هبوطه لدوري المحترفين.

ويشهد اللقاء عودة أحمد فتوح إلى التشكيل مرة أخرى بعد غيابه للإصابة.

ويتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا على مقاعد البدلاء بعد إصابة أبعدته عن الفريق.