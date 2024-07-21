سلة - إبراهيم هشام: فضلت الأهلي على بقية العروض.. وهذه طموحاتي للفترة المقبلة

الأحد، 21 يوليه 2024 - 21:41

كتب : حسام نور الدين

إبراهيم هشام

أجرى إبراهيم هشام لاعب كرة السلة المنضم حديثًا لفريق الأهلي قادما من طلائع الجيش، حوارا مع الموقع الرسمي للنادي الأحمر.

وقال هشام: "حققت أهم ‏أحلامي باللعب للنادي الأكبر في مصر وإفريقيا".

وأضاف "‏فضلت عرض الأهلي على كل العروض التي وصلتني خلال الفترة الماضية".

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وأكمل "ارتداء قميص الأهلي شرف كبير لأي لاعب. كنت أحلم بهذه الخطوة في مسيرتي، ولست غريبا عن لاعبي الأهلي الذين تربطني بهم صداقة قوية من خلال التواجد معهم في مباريات ومعسكرات المنتخب الوطني".

وأوضح "أخص بالذكر رباعي الفريق ‏عمرو زهران ومروان سرحان وعمرو الجنيني وإيهاب أمين".

وواصل "‏أطمح في الفوز بكل البطولات مع الفريق، وأعلم جيدا مدى صعوبة المنافسة خلال الموسم المقبل، بعدما ‏نجحت كل الفرق في تدعيم صفوفها بعناصر مميزة خلال الفترة الأخيرة.‏

وأردف "سأبذل كل ما في وسعي من جهد خلال الفترة القادمة حتى أكون عند حسن ظن الجهاز الفني، وأصبح إضافة للفريق وأساهم في المنافسة ‏على كل البطولات".‏

واختتم "جمهور الأهلي هو السند والداعم الأساسي، وسوف أقاتل حتى أكون على قدر ثقتهم، وأتمنى بمساعدة زملائي رسم البسمة على وجوههم بالفوز ‏بالبطولات والتتويج بالألقاب في الفترة المقبلة".

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