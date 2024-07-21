مصدر من المنتخب الأولمبي يكشف لـ في الجول مصير كوكا في الأولمبياد

كشف مصدر من منتخب مصر الأولمبي عن موقف أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مصير كوكا من التواجد في الأولمبياد لم يتحدد بعد".

وأضاف "اللاعب يسير وفق برنامج تأهيلي موضوع له واللائحة تسمح لنا باستبداله خلال المباراة الأولى بأحد لاعبي القائمة الاحتياطية على أن يعود بدلا منه في المباريات التالية".

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة أوكرانيا الودية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى ضد جمهورية الدومينيكان.

وتضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبي إسبانيا وأوزبكستان.

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.