التشكيل - ثنائي في هجوم إنبي.. وعمرو حسام يحرس مرمى زد

الأحد، 21 يوليه 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مصطفى زيكو

يقود أحمد نادر وأحمد أمين قفة هجوم إنبي، فيما يبدأ عمرو حسام في الهجوم بلقاء الفريقين في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في التاسعة مساءً.

وجاء تشكيل إنبي

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حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد

الوسط: علي فوزي – أحمد العجوز – محمد ناصر – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار

الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين قفة

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فيما جاء تشكيل زد

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد إسماعيل – إسلام عبد الله – مصطفى العش – علي جمال

الوسط: أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي – معط ماجاسا

الهجوم: مصطفى زيكو – شادي حسين – عبد الرحمن البانوبي

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ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.

إنبي زد الدوري المصري
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