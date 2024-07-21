اجتماع بين لجنة الحكام ومصوري التليفزيون لبحث تفاصيل تصوير لمباريات الدوري

أعلن اتحاد الكرة عقد بين لجنة الحكام والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.

ويشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة.

وجاء ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفيديو.

وتقام حاليا مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

وتتبقى 3 جولات من مسابقة الدوري المصري الموسم الجاري بالإضافة لمجموعة من المباريات المؤجلة.

ومن المنتظر أن ينتهي الموسم الجاري من الدوري المصري في 18 أغسطس المقبل.