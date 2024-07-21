تشكيل الزمالك - فتوح يعود أساسيا وشيكابالا على الدكة ضد الداخلية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي ضد منافسه الداخلية.

ويشهد اللقاء عودة أحمد فتوح إلى التشكيل مرة أخرى بعد غيابه للإصابة.

ويتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا على مقاعد البدلاء بعد إصابة أبعدته عن الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الشناوي ومصطفى الزناري وحسن أبو المعاطي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وسيد عبد الله وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.

وعلى الجانب الآخر أعلن عيد مرازيق مدرب الداخلية تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: محمود منصور – معاذ الحناوي – عبده سميدة – فانوم ألفريد

خط الوسط: محمود حسونة – أدهم حامد – كليتشي شيمزين

خط الهجوم: شريف دابو – يوسف تونجي – إسلام عبد النعيم

ويحتاج الداخلية إلى الفوز بأي نتيجة حتى لا يهبط لدوري المحترفين خلال الجولة الحالية، إذ يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 30 مباراة.

ويأتي الزمالك في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.