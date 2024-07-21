سجل هنا وهناك.. أوشايا يفرض التعادل بين المصري والمقاولون العرب

سجل جوزيف أوشايا مدافع المقاولون العرب هدفين في تعادل فريقه ضد المصري ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري في لقاء أقيم بإستاد برج العرب.

تقدم المقاولون العرب عن طريق جوزيف أوشايا وأدرك اللاعب ذاته التعادل للمصري بهدف عكسي.

وتعادل الفريقان لأول مرة هذا الموسم بعدما فاز المصري في لقاء الدور الأول بالدوري وكأس الرابطة بهدف دون رد.

وللمباراة الخامسة على التوالي لا يتفوق عماد النحاس على علي ماهر (خسر 3 وتعادل 2) منذ الفوز في موسم 2019-2020.

وأصبح رصيد المصري 52 نقطة في المركز الثالث من 30 مباراة وله لقاء مؤجل مع الأهلي.

فيما ظل المقاولون العرب في المركز السابع عشر -قبل الأخير- من 29 مباراة برصيد 21 نقطة.

ويمتلك ذئاب الجبل فرصة للبقاء بشرط الفوز في جميع اللقاءات الخمسة المتبقية، إذ يبتعد عن مراكز البقاء بفارق 9 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15.















































































وصف المباراة

احتسب محمود ناجي حكم اللقاء ركلة جزاء لذئاب الجبل في الدقيقة 18 بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة أمادو جولدي با لجواكيم أوجيرا.

وفي الدقيقة 21 سجل جوزيف أوشايا هدف المقاولون العرب الأول من ركلة جزاء.

ورفع الدولي الأوغندي رصيده لـ 6 أهداف في الدوري المصري الموسم الجاري كأفضل مدافع هداف في المسابقة هذا الموسم.

جووووول 💥جوزيف أوشايا يفتتح التسجيل للمقاولون من علامة الجزاء ⚽️ المصري 0 : 1 المقاولون العرب #ONTime_Sports pic.twitter.com/4ZULraYXZf — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

وسجل أوشايا بالخطأ في مرماه هدف تعادل المصري في الدقيقة 29 بعدما ارتطمت كرة بقدم عمرو سعداوي.

ويعد ذلك ثالث هدف عكسي يستفيد منه المصري هذا الموسم.

جووووول بالنيران الصديقة💥 ... أوشايا بعدما سجل هدف المقاولون يسجل هدف التعادل للمصري عن طريق الخطأ ⚽️ pic.twitter.com/QEQnBasG52 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

وتألق محمود جاد في التصدي لرأسية جواكيم أوجيرا في الدقيقة 37 ببراعة، ومن ثم سدد أوجيرا كرة علت العارضة.

وفي الشوط الثاني سدد معتز زدام كرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 57.

ظلت المباراة هادئة دون فرص محققة على المرميين.

وفي الدقيقة 82 مرت رأسية محمد دبش بعيدة عن المرمى.

لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بين الفريقين.