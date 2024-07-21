رئيس بايرن: من المحتمل رحيل أحد المدافعين.. وهذا اللاعب أفضله عن دي ليخت

أقر أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ احتمالية رحيل أحد مدافعي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال هونيس لموقع أبيندزيتونج الألماني: "من الممكن أن يرحل أحد المدافعين، دي ليخت هولندي وكذلك مدرب مانشستر يونايتد".

واختتم "لن أواجه أي مشكلة إذا بقي، لكن شخصيا لن أبيع دايوت أوباميكانو".

وارتبط يونايتد بضم اللاعب لكن وفقا للتقارير الصحفية فيجب في البداية على النادي الإنجليزي بيع لاعبين ليستطيع إتمام الصفقة.

مفاجأة تين هاج

فاجأ إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الصحفيين بإعلانه أنه لم يطلب ضم دي ليخت.

وتحدث تين هاج لصحيفة "إيه دي" الهولندية قائلا: "سنرى إن كان ماتياس دي ليخت سيأتي إلى يونايتد أم لا".

وواصل "أعرف دي ليخت جيدا ولن أنكر ذلك، أردت ضمه قبل عامين لكنه كان بعيدا عنا للغاية وكان سينتقل من يوفنتوس إلى بايرن ميونيخ".

وأردف تين هاج "لكن صدقوا هذا أم لا اسمه في العملية الحالية لم يكن باقتراح مني".

واستدرك "لكن بالطبع أؤيد تلك القرارات فليكن ذلك الأمر واضحا، مازلنا نتخذ تلك الاختيارات معا".

وعن اتهامه بتفضيله لضم لاعبين هولنديين "أتفهم عندما لا تفوز فإن وسائل الإعلام تشوهك وتكون صورة سيئة عنك، لكن الجنسية لا تهم سواء كان من هولندا أو السويد أو فرنسا، إن الأمر مثل لون شعر اللاعب، لا يهمني ما يعتقده العالم الخارجي".

وأتم تين هاج حديثه "نحن نتخذ القرارات معا ونتوصل إلى أفضل اختيار ممكن، وأعتقد اعتقادا راسخا اننا نسير في الاتجاه الصحيح".