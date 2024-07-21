من أجل منتخب المكسيك؟ برشلونة يعلن رحيل رافائيل ماركيز

الأحد، 21 يوليه 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

رافاييل ماركيز

أعلن برشلونة رحيل المكسيكي رافائيل ماركيز من تدريب فريق الشباب بعدما توصل لاتفاق لفسخ التعاقد.

وأوضح النادي الكتالوني رحيل ماركيز "لخوض تحدي احترافي جديد".

وقاد ماركيز فريق "برشلونة أتليتك" شباب برشلونة والذي شارك في الدرجة الثالثة الإسبانية خلال موسمين.

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وفي 82 مباراة فاز في 40 وتعادل في 21 وخسر 21 مباراة.

ويقترب ماركيز من تولي منصب المدرب المساعد لمنتخب المكسيك مع خافيير أجيري الذي سيتولى تدريب منتخب التري.

وذكرت قناة TUDN المكسيكية أن أجيري يقترب من توقيع عقده مع منتخب المكسيك حتى 2026.

وحسب القناة فإن رافاييل ماركيز مدرب الفريق الثاني لبرشلونة سيرحل من الفريق الكتالوني ليعاون أجيري في تدريب المنتخب.

وفي حال توقيع العقود، ستكون هذه الولاية الثالثة لأجيري مع المكسيك.

وتولى أجيري تدريب المكسيك للمرة الأولى في يوليو 2001 حتى يونيو 2002.

وأتت الولاية الثانية في أبريل 2009 حتى يونيو 2010.

ولم يتمكن منتخب المكسيك من التأهل من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة التي ضمت فينزويلا والإكوادور وجامايكا.

ورحل أجيري عن تدريب منتخب الفراعنة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

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