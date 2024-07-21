بيراميدز ضد الأهلي - الأحمر يبحث عن شيء لم يحدث من قبل.. والسماوي لتجنب رقم سلبي

الأحد، 21 يوليه 2024 - 19:10

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - بيراميدز - إمام عاشور - مصطفى فتحي

يدخل الأهلي مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري وعينه على تحقيق فوز لم يحدث من قبل أمام منافسه على درع الموسم الجاري.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي غدا الإثنين، في الجولة 31 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي الخاص بـ بيراميدز صاحب اللونين الأزرق والسماوي.

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة. ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

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الأحمر يبحث عن شيء لم يحدث من قبل

وخلال المباراة يبحث الأهلي عن تحقيق أول انتصار له في تاريخه على بيراميدز في مباراة الدور الثاني في الدوري.

ولم يحقق الأهلي من قبل الانتصار على بيراميدز في الدور الثاني من الدوري.

وخلال 5 مواسم سابقة لم يحقق الأهلي أي انتصار على بيراميدز في مباراة الدور الثاني.

حيث خسر الأحمر 3 مرات وتعادل مرتين.

تجنب رقم سلبي

على الجانب الآخر يسعى بيراميدز لتجنب رقم سلبي قد يحدث في مباراة الأهلي.

وخلال 5 مواسم لم يخسر بيراميدز ذهابا وإيابا أمام الأهلي.

وفي موسمه الأول فاز بيراميدز على الأهلي ذهابا وإيابا، بعدها خسر مرة وتعادل أخرى، أو فاز مرة وخسر الثانية خلال الموسم نفسه.

وبعد أن فاز الأهلي على بيراميدز في مباراة الدور الأول قبل أيام قليلة في استاد القاهرة، إذا حقق الأحمر الفوز في مباراة الغد، سيكون بذلك فاز على بيراميدز ذهابا وإيابا في الدوري لأول مرة في تاريخه، منذ أصبح بيراميدز بهذا الاسم بداية من موسم 2018-2019 بعد الاستحواذ على نادي الأسيوطي.

وإليكم جميع نتائج مباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري:

موسم 2018-2019

الدور الأول

فوز بيراميدز 2-1

الدور الثاني

فوز بيراميدز 1-0

موسم 2019-2020

الدور الأول

فوز الأهلي 2-1

الدور الثاني تعادل 0-0

موسم 2020-2021

الدور الأول تعادل 0-0

الدور الثاني تعادل 2-2

موسم 2021-2022

الدور الأول

فوز الأهلي 3-0

الدور الثاني

فوز بيراميدز 2-0

موسم 2022-2023

الدور الأول

فوز الأهلي 3-0

الدور الثاني

فوز بيراميدز 3-0

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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