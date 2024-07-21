كورييري ديلو سبورت: سان جيرمان يقترب من الاتفاق مع نابولي لضم أوسيمين

الأحد، 21 يوليه 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

اقترب نادي باريس سان جيرمان من الاتفاق مع نظيره نابولي للتعاقد مع فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق اللاعب الحاصل على أفضل لاعب في إفريقيا مع نابولي على رحيله في الصيف حسب التقارير الإخبارية.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن نابولي وافق على تخفيض مطالبه من 130 مليون يورو وهو مبلغ الشرط الجزائي في عقده إلى أكثر من 100 مليون يورو بقليل.

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ويأمل نادي الجنوب الإيطالي في بيع المهاجم النيجيري للتعاقد مع بديله حسب الصحيفة الإيطالية.

من البديل؟

أفادت الصحيفة أن روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي والمطلوب من أنطونيو كونتي مدرب نابولي سيكون البديل.

ويعتبر لوكاكو من أكثر اللاعبين المفضلين بالنسبة للمدرب الإيطالي، إذ دائما ما يمدحه وتعاقد معه في إنتر ميلان وكذلك طلب ضمه عندما درب تشيلسي من قبل.

ويسعى نابولي إلى ضم لوكاكو من تشيلسي مقابل 25 مليون يورو ويقلل المبلغ الشرط الجزائي في عقده البالغ 44 مليون يورو.

وتم استبعاد أوسيمين من ودية نابولي السبت الماضي ضد مانتوفا في لعدم تعرضه لإصابة وعرقلة عملية بيعه إلى نادي العاصمة الفرنسية.

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