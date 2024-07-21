التعزيزات تتواصل.. اتحاد جدة يضم فقيهي من الهلال

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم معاذ فقيهي قادما من الهلال.

وانضم فقيهي الذي يشغل مركز الظهير الأيسر بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

اللاعب البالغ 22 عاما اتجه لمعسكر النمور في إسبانيا للانضمام لتدريبات الفريق.

وقال فقيهي عبر الموقع الرسمي: "أنا الآن في النادي الذي عشقته منذ صغري، ومتحمس لرؤية جمهور الاتحاد في الجوهرة".

وسبق أن لعب فقيهي 27 مباراة مع التعاون حيث لعب له معارا الموسم الماضي و5 مع الهلال.

كما انضم لتدريبات المنتخب السعودي تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني وشارك ضد باكستان في تصفيات كأس العالم.

وسيرتدي فقيهي القميص رقم 42 مع النمور.

وبدأ الاتحاد تعزيز صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد لوران بلان، فضم الجزائري حسام عوار من روما وأحمد الغامدي من الاتفاق.

ورحل عن صفوف النمور كل من رومارينيو وأحمد حجازي صوب نيوم وكذلك مارسيلو جروهي للخلود وهارون كامارا للشباب.