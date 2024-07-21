التعزيزات تتواصل.. اتحاد جدة يضم فقيهي من الهلال
الأحد، 21 يوليه 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم معاذ فقيهي قادما من الهلال.
معاذ فقيهي
النادي : التعاون
وانضم فقيهي الذي يشغل مركز الظهير الأيسر بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.
اللاعب البالغ 22 عاما اتجه لمعسكر النمور في إسبانيا للانضمام لتدريبات الفريق.
وقال فقيهي عبر الموقع الرسمي: "أنا الآن في النادي الذي عشقته منذ صغري، ومتحمس لرؤية جمهور الاتحاد في الجوهرة".
فقيهي اتحـادي 🤩✍️#صيفية_العميد pic.twitter.com/0pGHsZdKmc— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 21, 2024
وسبق أن لعب فقيهي 27 مباراة مع التعاون حيث لعب له معارا الموسم الماضي و5 مع الهلال.
كما انضم لتدريبات المنتخب السعودي تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني وشارك ضد باكستان في تصفيات كأس العالم.
وسيرتدي فقيهي القميص رقم 42 مع النمور.
وبدأ الاتحاد تعزيز صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد لوران بلان، فضم الجزائري حسام عوار من روما وأحمد الغامدي من الاتفاق.
ورحل عن صفوف النمور كل من رومارينيو وأحمد حجازي صوب نيوم وكذلك مارسيلو جروهي للخلود وهارون كامارا للشباب.