الخطيب يهنئ موسيماني لحصوله على شهادة الدكتوراه

الأحد، 21 يوليه 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - موسيماني

أعلن الأهلي عن تلقي محمود الخطيب رئيسه دعوة من بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للفريق لحضور حفل تكريمه ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة جوهانسبرج يوم 24 يوليو الجاري.

وجاء عبر موقع الأهلي: "كشف بيتسو في دعوته عن العلاقة الرائعة التي تربطه برئيس الأهلي، وتمنى أن تسمح ظروفه بالحضور إلى جنوب إفريقيا للاحتفال معه بهذه المناسبة السعيدة، وفي المقابل عبر محمود الخطيب عن تقديره الشخصي لموسيماني بوصفه واحدًا من المدربين المتميزين في القارة الإفريقية، وعن تقديره أيضًا للدعوة الكريمة التي تلقاها من بيتسو، وتمنى أن يلبيها لولا ارتباطه ببعض المراحل العلاجية في الفترة الحالية. وأرسل رئيس النادي برقية تهنئة إلى موسيماني شكره فيها على الدعوة، وهنأه بالتكريم والحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة جوهانسبرج، بعد النجاحات التي حققها في كرة القدم".

وتولى موسيماني تدريب الأهلي في عام 2020.

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وقاد موسيماني الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة.

كما حصل مع الفريق الأحمر على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين. قبل أن يرحل عن الأهلي في عام 2022.

الأهلي موسيماني محمود الخطيب
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